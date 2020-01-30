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Spor Ankara'nın Konuğu Taşkın Aksoy
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SPOR ANKARA'NIN KONUĞU TAŞKIN AKSOY

Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Spor Ankara programında Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu'nun konuğu Gençlerbirliği alt yapı koordinatörü Taşkın Aksoy. Spor Ankara saat 20:00'da.

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Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Spor Ankara programında Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu'nun konuğu Gençlerbirliği alt yapı koordinatörü Taşkın Aksoy. Spor Ankara'da bu hafta Gençlerbirliği altyapı çalışmaları konuşulacak.

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