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OSTİM Stadı Yıkılıyor mu?
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OSTİM STADI YIKILIYOR MU?

OSTİM Stadı Yıkılıyor mu?

Başkent’in “sayılı” çim sahalarından biri olan OSTİM Stadı’na artık maç verilmiyor. Ostim Stadı yıkılıyor mu?

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Başkent’in “sayılı” çim sahalarından biri olan OSTİM Stadı’na artık maç verilmiyor. Daha önce Ostim’de oynayan Başkent Akademi FK geçtiğimiz hafta Sarıyer maçını Yenikent Osmanlı Stadı’nda oynamıştı. Aynı stadı kullanan diğer bir takımımız olan Çankaya FK ise bu hafta oynayacağı Şile Yıldızspor maçını Etimesgut Kemal Atatürk Stadı’nda, sentetik zeminde oynayacak.
Daha önce tribünlerinin deprem tehlikesi sebebi ile yıkılması planlanan stadın mülkiyetinin Ostim Teknik Üniversitesinde olduğu ve bu rapora dayanarak stadı yıkıp, yerine Üniversite ve yurt binaları yapmak istediği konuşuluyordu.
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