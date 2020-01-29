Ali Şansalan’ın Ankara İstatistiği

2019-2020 sezonunda Şansalan 5 defa Ankaragücü , 3 defa da Gençlerbirliği maçına çıktı.
Lig de bu sezon Antalyaspor , Aytemiz Alanyaspor ve BTC Türk Yeni Malatyaspor’un hiçbir maçını yönetmeyen Şansalan 20. Haftada Ankaragücü’nün Eryaman stadında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta VAR hakemi olacak.
Hakem Ali Şansalanın çıktığı maçlar şu şekilde :
17.08.2019 Gençlerbirliği-Rizespor : VAR hakemi
24.08.2019 Ankaragücü- Kayserispor : Hakem
19.10.2019 Ankaragücü-Beşiktaş : Hakem
09.11.2019 Gençlerbirliği-Kayserispor: Hakem
23.11.2019 Ankaragücü-Trabzonspor: VAR Hakemi
14.12.2019 Galatasaray-Ankaragücü : Hakem
27.12.2019 Beşiktaş-Gençlerbirliği : VAR Hakemi
02.02.2020 Ankaragücü -Kasımpaşa : VAR Hakemi
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