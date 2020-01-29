Ali Şansalan’ın Ankara İstatistiği

2019-2020 sezonunda Şansalan 5 defa Ankaragücü , 3 defa da Gençlerbirliği maçına çıktı.

Lig de bu sezon Antalyaspor , Aytemiz Alanyaspor ve BTC Türk Yeni Malatyaspor’un hiçbir maçını yönetmeyen Şansalan 20. Haftada Ankaragücü’nün Eryaman stadında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta VAR hakemi olacak.

Hakem Ali Şansalanın çıktığı maçlar şu şekilde :

17.08.2019 Gençlerbirliği-Rizespor : VAR hakemi

24.08.2019 Ankaragücü- Kayserispor : Hakem

19.10.2019 Ankaragücü-Beşiktaş : Hakem

09.11.2019 Gençlerbirliği-Kayserispor: Hakem

23.11.2019 Ankaragücü-Trabzonspor: VAR Hakemi

14.12.2019 Galatasaray-Ankaragücü : Hakem

27.12.2019 Beşiktaş-Gençlerbirliği : VAR Hakemi

02.02.2020 Ankaragücü -Kasımpaşa : VAR Hakemi