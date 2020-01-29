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AASKF, çalışmalara devam ediyor
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AASKF, ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

AASKF, çalışmalara devam ediyor

AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, Çubuk Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

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 Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu ve beraberindeki heyet,  Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek, amatör sporun ve takımların sorunlarıyla ilgili Demirbaş ile bilgi alışverişinde bulundu.

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