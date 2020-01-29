C Blok'ta genç oyuncuların durumları tartışıldı

Engin Kocabıyık sordu, Özhan Yüksel yanıtladı. C Blok'ta bu hafta Gençlerbirliği oyuncuları Berat Ayberk Özdemir ve Rahmetullah Berişbek'in takımda nasıl değerlendirildiği kunuşuldu. Yüksel, genç oyunculara yeterince fırsat verilmediğinden bahsetti. Rahmetullah ve Berat'ın moral bozmadan kendilerine inanmaları gerektiğini söyleyen Yüksel, "Genç oyuncuyu böyle böyle kaybediyoruz. Berat ne yapabildiğini unutmuş. Berat ve Rahmetullah kendilerine inansınlar. Onlara inanmıyorlar belki ama kendilerine inansınlar. Genç oyuncu mental anlamda kırılgan olabiliyor. Yapabiliyorlar, inançlarını kaybetmesinler." dedi.