Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemi Usta Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
31 Ocak Cuma günü 20:00'da oynanacak Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçını Alper Ulusoy ve yardımcıları İbrahim Bozbey ile Bilal Gölen yönetecek.
2 Şubat Pazar günü 13:30'da Ankara Eryaman Stadında oynanacak MKE Ankaragücü- Kasımpaşa maçında ise Halil Umut Meler ,Bahattin Duran, İlker Takpak üçlüsü görev alacak... .
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.