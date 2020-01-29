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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'deki Başkent ekiplerinin bu hafta karşılaşacağı müsabakaların hakemleri açıklandı.

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Süper Lig Cemi Usta Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

 

31 Ocak Cuma günü 20:00'da oynanacak Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçını Alper Ulusoy ve yardımcıları İbrahim Bozbey ile Bilal Gölen yönetecek.

2 Şubat Pazar günü 13:30'da Ankara Eryaman Stadında oynanacak MKE Ankaragücü- Kasımpaşa maçında ise Halil Umut Meler ,Bahattin Duran, İlker Takpak üçlüsü görev alacak... .

 
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