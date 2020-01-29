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Klasspor Tv, Osmanlıspor antrenmanını ziyaret etti
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KLASSPOR TV, OSMANLISPOR ANTRENMANINI ZİYARET ETTİ

Adanaspor maçı öncesi teknik direktör İsmet Taşdemir, futbolcular Mertan Caner Öztürk, Barış Zeren, Ahmet Eyüp Türkaslan ve Erdem Çetinkaya Klasspor Tv'ye çok özel açıklamalarda bulundu

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 Teknik direktör Taşdemir, Klasspor TV'ye verdiği röportajda " Keçiörengücü zor bir maçtı. Benim çok beğendiğim bir takım. Onlara karşı zorlandık. Boluspor'u deplasmanda iyi bir skorla yenmiştik ama bunu Keçiörengücü karşısında yapamadık. Dengeli bir maçtı. 10 kişi kalmamız bizi sıkıntıya sokabilirdi. Ona rağmen puanla dönebildik. " diyen Taşdemir,  "Oyuncularımızla çalışmaktan çok memnunum.  Oyuncularıma güveniyorum. Biz genç ve dinamik bir ekibiz.  Üzerimize düşeni fazlasıyla yapıp önümüzdeki yıl aynı ligde olmaya çalışacağız. " sözleriyle  ifadelerini sonlandırdı.
Osmanlıspor futbolcusu Mertan Caner Öztürk, "Hoca değişikliğinden sonra takımımızda bir kenetlenme oldu. İsmet Hoca geldiğinden beri sadece 1 maç kaybettik. " dedi. 
Keçiörengücü maçında oyuna sonradan dahil olup güzel bir performans sergileyen Barış Zeren, " Takım olarak son maçta iyi oynayamadık. Ama hocamızla birlikte daha iyi bir gidişat yaşayacağımızı düşünüyorum. Bir oyun sistemimiz var. Takım olarak herkes ne yapacağımızı biliyor. " sözleriyle düşüncelerini ifade etti. 
Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, "Keçiörengücü zor bir maçtı. Ama aldığımız puan çok önemli.  Adanaspor maçı zor bir maç olacak.  Ordan da puan alıp bu işi sonuna kadar götürüp ligde kalmak istiyoruz. " dedi.
Futbolcu Erdem Çetinkaya ise, "Ligdeki konumumuzdan çıkacağımızı düşünüyorum. Bu hafta önemli bir maçımız var. O maçı yenersek öbür maçların hepsi final gibi maçlar. " ifadelerini kullandı.
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