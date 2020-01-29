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MKE Ankaragücü - Kasımpaşa A.Ş karşılaşma biletleri satışta
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MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş KARŞILAŞMA BİLETLERİ SATIŞTA

MKE Ankaragücü - Kasımpaşa A.Ş karşılaşma biletleri satışta

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 20. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak olan MKE Ankaragücü - Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri satışa sunuluyor.

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Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 20. haftasında Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak olan MKE Ankaragücü - Kasımpaşa A.Ş. maçı biletleri bugün (29.01.2020 Çarşamba Günü) saat 15:00’da satışa çıkacak.

Bilet fiyatları şu şekildedir |
GÜNEY TRİBÜN KALE ARKASI (GECEKONDU): 10 TL
KUZEY TRİBÜN KALE ARKASI (Bekar Evi Çocukları): 10 TL
DOĞU TRİBÜN (MARATON): 15 TL
BATI TRİBÜN (SAĞ KAPALI – SOL KAPALI): 15 TL
MİSAFİR TRİBÜN: 13 TL
VIP: 150 TL
 
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