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Güçlü Yorum bu akşam 20.00'da
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GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM 20.00'DA

Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum bu akşam.

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Ankaragücü, Kayseri deplasmandan 10 kişiyle mücadele ederek beraberliği nasıl yakaladı? Ankaragücü Ahmet Reşit Akçay ile nasıl bir dönem geçirecek? Ankaragücü'nde transfer yasağı kalkacak mı? Lig'in 20'inci haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Başkent ekibi, maçın galibi olabilecek mi? ? Hepsi ve daha fazlası Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'da. Sakın kaçırmayın...

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