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Mustafa Reşit Akçay ilk idmanında
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MUSTAFA REŞİT AKÇAY İLK İDMANINDA

Mustafa Reşit Akçay ilk idmanında

MKE Ankaragücü'nde yeni Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

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Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 20. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Beştepe Tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan sarı lacivertliler, daha sonra pas drill çalışması yaptı.Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışan Başkent ekibi, antrenmanı yenileme hareketleri ile tamamladı. Ankaragücü'nde sakat oyuncu bulunmazken, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Cebrail Karayel ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Hector Canteros ve Alihan, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ankaragücü, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın Beştepe Tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. Süper Lig'de Ankaragücü 13, Kasımpaşa ise 15 puanda bulunuyor. Kasımpaşa, ligde üst üste 4 maçtır mağlup oluyor. 

 
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