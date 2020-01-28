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Başakşehir hazırlıkları tam gaz
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BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI TAM GAZ

Başakşehir hazırlıkları tam gaz

Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, Başakşehir maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

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Süper Lig'de Gaziantep FK galibiyetiyle moral bulan ve 21 puana ulaşan kırmızı siyahlılar, Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan tam sahada taktik çalışma ile noktalandı. Antrenmanı başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de yakından takip etti.

 

 
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