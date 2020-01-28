Hacettepespor'a ceza

Sev kararı TFF resmi sitesinden paylaşıldı. Karar şöyle...

"HACETTEPE SPOR Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Maçın temsilcisi Kemal Özbek'in raporuna 3 saniyelik 3 set 4 saniyelik 3 sette küfür edildi diye yazdığı iddia ediliyor. İlk defa disiplin sevki yaşandığı için PFDK'den ihtar cezası bekleniyor ama Hacettepe Spor Kulübü, bu durumdan oldukça rahatsız.

Maç esansında küfür eden grup 15'inci dakikada güvenlik güçlerince tribünlerden çıkarılmıştı.