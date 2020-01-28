Alt Ligler'de hakem hatalarına değinildi

Alt ligler programında, Gökalp Metin ve Mert Dokuzoğlu Ankara takımlarının bu hafta yaşadıkları hakem talihsizliklerinden bahsetti. Programda, "Hacettepespor-Amed maçında Hacettepeli oyuncu maç 1-0 devam ederken, arkadan yapılan ve bariz gol şansı olan pozisyonda Amedsporlu futbolcuya sarı kart verildi. Kırmızı kartlık bir pozisyondu, aşil tendonuna yapılan bir fauldü. Bu hafta Keçiören Bağlum, çizgiyi geçmeyen bir top nedeniyle mağlup oldu. Çankaya FK'nın Erzin deplasmanında bulduğu 2 gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Keçiören Bağlum maçında golü veren yardımcı hakem ve bulunduğu yerden o açıyla o golü görmesi imkansız. Osmanlıspor - Keçiörengücü maçında aynı hakem aynı maç içinde standart dışı kararlar verdi. Hakem çok kötüydü ve tutarsızlık vardı. Ankaragücü'nün Kayserispor deplasmanında Cebrail'in ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı yanlıştı. Gitmediği kadar VAR kararına başvurdu ve Ankaragücü'nün ahı tuttu, 2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak. Biz istiyoruz ki hakem oyunun sonucunda olmasın" ifadelerine yer verildi.