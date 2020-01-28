Ligden çekilmek istiyorlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 6.8'lik Elazığ depreminin ardından ligden çekilme talebinde bulunacak. Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, artçıların devam ettiğine dikkat çekerek, bu halde maçlara çıkmak istemediklerini söyledi.

Kadrodaki futbolcuların büyük çoğunluğunun Elazığlı olduğunu belirten Öztürk, "Bizim 7-8 oyuncumuz dışarıdan gelmiş, 20'ye yakın oyuncumuz bizim evlatlarımız. Kulüp tesislerimizde yer yer çatlaklar meydana gelmiş durumda. Biliyorsunuz depremin en çok etki yaptığı yer Sürsürü Mahallesi. Yakın bir konumdayız biz de. Aynı fay üstünde. Tesislerimiz yaklaşık 25-30 yıllık bina. Eski bir bina. Daha önceden bir deprem güçlendirilmesi yapılmamış. Biz geldiğimiz dönemlerde bakım onarımını yaptık. Bizim bu altyapı oyuncularımızın ailelerinin oturduğu mahalleler hasarlı. Çoğu Sürsürü ve Rüstempaşa Mahalleri'nde oturuyor. Tanıdıklarının ve ailelerinin ikamet ettikleri binalarda hasarlar var. Herkes huzursuz. Dışarıdan gelen oyuncularımız da gitmek istiyorlar. Eşleri ve aileleri arıyorlar. 'Gitme Elazığ'a, çık gel' diyorlar. Onları bir yandan frenlemeye çalışıyoruz. Motive etmeye çalışıyoruz. Şu an takımımızdaki oyuncularımız ve teknik heyetimizle beraber yerle bir olmuş durumdayız. Bu halde de biz maçlara çıkmak istemiyoruz" dedi.