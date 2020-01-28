Fatih Mert açıkladı

MKE Ankaragücü'nde transfer tahtasını açma girişimleri devam ederken, Radyospor’da Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Fatih Mert çok önemli açıklamalar yaptı.

ANKARAGÜCÜ TRANSFERİ AÇTI MI?

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Bizim için zor bir süreç. Transfer tahtası açıldı haberleri yapılmış. Beni herkes tebrik için arıyor. Ama maalesef henüz açılmadı. Transferin açılmasını çok isterim. 3 yabancı 3 de yerli dosyalarımız var. Bir de yapılandırma için uğraşıyoruz. Geçmiş dönemden kalan vergi ve SSK borçları var. Uğraşıyoruz. Yarın öbür gün inşallah noktayı koyarız. Biz transferin açılması için uğraşıyoruz. Sürecin yüzde 90’ını bitirdik diyebiliriz. Birçok dosya hallettik. FIFA’da dosyalarımız vardı, CAS’tan karar bekliyorduk. Transferi açmamız mucizeydi. 1-2 gün içinde inşallah açarız. Umudumuz bu yönde." dedi.

FATİH MERT: "TRANSFER TAHTASI AÇILINCA BELİRLEDİĞİMİZ 5-6 OYUNCU VAR, İMZAYA HAZIRIZ"

Mert, "Biz 10 gündür transfer için uğraş veriyoruz. Bir komite kurduk. Ergin Yücel’den rica ettim. Bizim scout ekibimiz vardı. Onların izlediği oyuncular da var. Menajerlerden bilgiler geliyor. Belirlediğimiz 5-6 oyuncu bulunuyor. Transfer tahtası açılınca imza atarız. Bir imza atmaya elbette hazırız. İnsanlara rakamlar kolay geliyor ama o kadar kolay bir iş değil. Bir transfere hazırız. Başakşehir’den 4 futbolcunun serbest kalacağını söylediler. Kamp sürecinde de görüştük. Tunay Torun, Jovic, Kerim Frei, Gökhan İnler’i söylediler. Robinho’yu da biz sorduk. Kiralamak istemiyoruz dediler. Bazı oyuncular zaten anlaşmalar yaptı, başka takımlara gitti. Alanyaspor ile de görüşmeler yaptık. Malatyaspor’dan bir futbolcuyla görüşüyoruz. Ali Turan ile de görüştüler. Aatif ile de görüşmeler yapıldı diyebiliriz. Fakat; netleşen bir oyuncu yok. Yapacağımız transferlerin çoğunluğu yurt dışından olacak" ifadelerini kullandı.

FATİH MERT'TEN DONALD, ALANYASPOR, AATIF AÇIKLAMALARI

Mert, "Malatyaspor’dan Donald için görüşüyoruz. Alanyaspor’dan da bir oyuncu düşünüyoruz. Transferlerin gerçekleşme ihtimali olabilir. Aatif da gündemimize geldi. Rakam bekliyoruz. Transferde bütçe de önemli. Zorlu bir süreçten geldik buralara. Rakamlar bizim için çok önemli. Kulübe yük olmaması lazım. Dengeli bir şekilde gitmemiz gerekiyor" dedi.

ANKARAGÜCÜ ADEBAYOR'U İSTİYOR

Başkan açıklamalarına şöyle devam etti. Mert, "Adebayor’u bize önerdiler. Biz de olumlu baktık. Yurt dışındaki menajerinin numarası geldi. En son işler biterse bir konuşmak istiyoruz. Ekibimiz düşündüğümüz oyuncuları gösterdi. Hoca da onay verdi. Hocanın oynatacağı bir oyun var. Adebayor’un tabi ki olmasını isteriz. Bizim için bir seçenek" vurgusu yaptı.

AYKAN ATİK AÇIKLAMASI

Mustafa Reşit Akçay'ın göreve gelmesiyle Aykan Atik'in eski görevine döndüğünü belirten Mert, "Biz göreve geldiğimizde zaten Metin Diyadin vardı. Aykan hoca bekliyordu. Maç izleme görevi vermiştik. Kulübün bünyesindeydiler. Onları göreve başlattık. Kendilerine de göreve başlarken durumu anlattım. Direkt her şeyi net bir şekilde konuştuk. Yeni hocaya görevi devrettiler. Diğer görevlerine şimdi devam ediyorlar" açıklaması yaptı.

"MUSTAFA REŞİT AKÇAY'DA KARAR KILDIK"

Yeni Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay konusuna açıklık getiren Fatih Mert, "Transfer durumuna göre bir hoca tercihi yapmayı kararlaştırdık. Metin Diyadin’den sonra Mustafa Akçay ile görüşmüştük. Bu dönemde transfer yasağı açılmazsa gelemem diyen hocalar da oldu. Herkes kendi kariyerini düşünüyor. O isimleri söylemeyeyim. Mustafa Hoca gibi 5-6 hoca, ‘Her şartta gelirim’ dedi. Bu da hoşumuza gitti. 2’ye düşürdük hoca sayısını. Yönetimle konuştuk ve değerlendirdik. Mustafa Hoca ile çalışma kararı aldık. Sözleşme imzaladık ve şu anda da antrenmanda çalışıyorlar" dedi."

"ANKARAGÜCÜ İNŞALLAH KÜME DÜŞMEYECEK"

Ligde kalma umudunu koruyan Başkan Fatih Mert, "Ankaragücü inşallah düşmeyecek. Düşmesi çok kötü olur. Taraftarlar da ben de inanıyorum. Seleznov gündemimize gelmedi. Belki arkadaşlar arasında konuşulmuştur ama benim seyrettiğim isimler arasında yoktu" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AJANSSPOR