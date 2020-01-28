Eryaman Stadyumu açılalı 1 sene oldu

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu, bundan tam 1 sene önce açıldı ve Ankara'nın stadyum eksikliğini bir nebze giderdi. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği, 19 Lig mücadelesinde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Gençlerbirliği, Eryaman'da ilk maçını mağlubiyetle kapattı. 2018-2019 sezonunda 1.Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, Denizlispor'un 2 puan gerisinde 70 puanla Süper Lig'e 1 sezon sonra yeni stadyumu'nda geri döndü. Eryaman Stadyumu böylelikle ilk şampiyonluğunu Gençlerbirliği ile yaşadı.

MKE Ankaragücü ise stadyumun açılış maçında tam 1 sene önce 28 Ocak 2019 yılında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Ankaragücü ise, Süper Lig'e yükseldiği geçen sezon ve bu sezon şimdiye dek 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Eryaman Stadyumu'nda 2 başkent ekibimizin ilk galibiyeti ise Ankaragücü tarafından geçen sezon Kasımpaşa'nın 3-0 mağlup edildiği mücadele oldu.