Eryaman Stadyumu açılalı 1 sene oldu

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu, bundan tam 1 sene önce açıldı ve Ankara'nın stadyum eksikliğini bir nebze giderdi. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği, 19 Lig mücadelesinde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Gençlerbirliği, Eryaman'da ilk maçını mağlubiyetle kapattı. 2018-2019 sezonunda 1.Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, Denizlispor'un 2 puan gerisinde 70 puanla Süper Lig'e 1 sezon sonra yeni stadyumu'nda geri döndü. Eryaman Stadyumu böylelikle ilk şampiyonluğunu Gençlerbirliği ile yaşadı.
MKE Ankaragücü ise stadyumun açılış maçında tam 1 sene önce 28 Ocak 2019 yılında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Ankaragücü ise, Süper Lig'e yükseldiği geçen sezon ve bu sezon şimdiye dek 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Eryaman Stadyumu'nda 2 başkent ekibimizin ilk galibiyeti ise Ankaragücü tarafından geçen sezon Kasımpaşa'nın 3-0 mağlup edildiği mücadele oldu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.