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C Blok bugün 20.00'da
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C BLOK BUGÜN 20.00'DA

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok bu akşam sizlerle.

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Gençlerbirliği, Gaziantep karşısındaki ikinci devrenin ilk galibiyetini nasıl aldı? Ankara'nın ayazında neleri doğru neleri yanlış yaptı? Karşılaşmanın teknik analizi, Hamza Hamzaoğlu'nun taktiksel planı, Nordfeldt ve Sessegnon'un bireysel performans değerlendirmeleri ve Başakşehir maçına bir ön bakış... Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok saat 20:00'de Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in yorumlarıyla Klasspor TV'de. Kaçırmayın! 

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