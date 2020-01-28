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Mustafa Reşit Akçay Klasspor Tv'de duyuruldu
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MUSTAFA REŞİT AKÇAY KLASSPOR TV'DE DUYURULDU

Klasspor Tv'de Pazartesi günleri yayınlanan Haftanın Nabzı'nda Mustafa Reşit Akçay haberi, Ulusal kanallardan önce duyuruldu.

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YENİ TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA REŞİT AKÇAY DEĞERLENDİRİLDİ 

Haftanın Nabzı programında, Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile ilgili ilk izlenimler aktarıldı. Klasspor Tv Genel Yayın Koordinatörü Bülent Atlas ve deneyimli teknik adam Müjdat Yalman, Akçay ile ilgili "Mustafa Reşit Akçay önemli bir isim. Osmanlıspor'dan tanıyoruz. Yetiştirici bir hocadır. Felsefik açıklamalarıyla tanıyoruz. Sanki bana 1.lig hazırlığı gibi geldi. Kriz anını yönetecek bir hocaya ihtiyacımız vardı. Dışardan bakan biri olsam, heralde transfer tahtasını açamayacaklar ve altyapıya yönelecekler diye düşünürüm. Yönetimin tercihleri vizyon meselesidir. Mustafa Kaplan doğru tercih değildi. Maziden bağı koparamıyoruz bazen. Şimdi ki yönetim kurulu tecrübeli ve daha önce yöneticilik yapmış kişilerden oluşuyor. Mustafa Reşit Akçay'ı transfer yasağı kalkmayacak ucuz maliyetli hoca olarak mı düşüneceğiz?  Yasak kalkacaksa bence doğru tercih değil, kalkmayacaksa da Aykan ve Adnan hocalar ile devam edilmesi doğru tercih olurdu" ifadeleri kullanıldı.  

 
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Mustafa Reşit Akçay sizce başarılı olur mu?
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