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Alt Ligler bugün 15.00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15.00'DA

Alt liglerde mücadele eden Ankara takımlarının konuşulduğu tek program Alt Ligler bugün sizlerle.

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Hacettepe'nin Amed galibiyeti, Ankara Demirspor'un galibiyet serisinin bozulması, Bak Spor'un Samsun yenilgisi, Etimesgut Belediyespor'un Bodrum deplasmanından 3 puanla dönmesi ve daha fazlası Alt Ligler'de. Sakın kaçırmayın.

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ETİKETLER
Mustafa Reşit Akçay ilk idmanında
Başakşehir hazırlıkları tam gaz
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Alt Ligler'de hakem hatalarına değinildi
Ligden çekilmek istiyorlar
Fatih Mert açıkladı
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