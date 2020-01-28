Türk Telekom'a zor rakip

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresini ilk 4 sırada bitiren Anadolu Efes, Karşıyaka, Fenerbahçe ve Galatasaray, kura çekimine seribaşı olarak katıldı. Ligin ilk yarısını 5 ila 8. sırada bitiren TOFAŞ, Bandırma, Darüşşafaka ve Türk Telekom da çeyrek finalde mücadele edecek.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Darüşşafaka - Anadolu Efes
Türk Telekom - Karşıyaka
Fenerbahçe - Teksüt Bandırma
Galatasaray - TOFAŞ
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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