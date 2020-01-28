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Türk Telekom'a zor rakip
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TÜRK TELEKOM'A ZOR RAKİP

Türk Telekom'a zor rakip

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ve Türk Telekom'un da rakibi belli oldu.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresini ilk 4 sırada bitiren Anadolu Efes, Karşıyaka, Fenerbahçe ve Galatasaray, kura çekimine seribaşı olarak katıldı. Ligin ilk yarısını 5 ila 8. sırada bitiren TOFAŞ, Bandırma, Darüşşafaka ve Türk Telekom da çeyrek finalde mücadele edecek.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Darüşşafaka - Anadolu Efes

Türk Telekom - Karşıyaka

Fenerbahçe - Teksüt Bandırma

Galatasaray - TOFAŞ

 

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