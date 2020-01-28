Alma Ankaragücü'nün ahını

Türkiye’de neredeyse tartışmasız maçı olmayan Cüneyt Çakır, FIFA’nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakem listesinde yer almadı. Bu karar Çakır’ın Türkiye’deki hakem performansının da bir göstergesi olarak değerlendirildi. Türkiye’de yönettiği maçlarda skandal kararları nedeniyle kulüplerin hedefinde yer alan hakem Cüneyt Çakır’ın bileti kesildi. Çakır, FIFA’nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı. Gerek düdük çaldığı maçlarda, gerekse de VAR hakemliği görevinde sürekli tartışılan ve verdiği skandal kararlarla hemen hemen her kesimin tepkisini toplayan Cüneyt Çakır’ın liste dışı kalmasının yaş haddinden değil, performansından kaynaklandığı belirtildi. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan her hangi bir açıklama yapılmazken, listelerin kesinleşmesiyle birlikte FIFA’nın 2022 Dünya Kupası hakem listesinde Cüneyt Çakır’ın yer almayacağı öğrenildi.

Kayserispor deplasmanından 1 puanla dönen Ankaragücü'nde maçta Cebrail'e 17'nci dakikada sarı kart gösterip, 48'de oyundan atan ve bu kritik maçta sarı lacivertlileri haksız yere 10 kişi bırakan Cüneyt Çakır, Kayserispor'a verdiği penaltı ile de eleştiri oklarının hedefine oturmuştu. Ankaragücü, maçtan sonra hakem hataları ile ilgili açıklama yayınlamıştı. TRT Spor yorumcusu eski hakem Bünyamin Gezer de programda, “Cüneyt Çakır’ın Kayserispor ile Ankaragücü arasında oynanan maçtaki yönetimi ve psikolojisi bu kararı bildiğini gösteriyor. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin bu kadar hata yapmasının ve her kararda VAR’a gitmesinin başka izahı olamaz” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çakır'ın yakın zamanda bir başka vukuatı da şu şekildeydi. Çakır, 13 Ekim’de EURO 2020 Eleme grubunda Slovenya– Avusturya maçını yönetti. Bu maçta da skandal kararlara imza atan Çakır’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Slovenya-Avusturya maçındaki yönetimi nedeniyle, UEFA’nın Sloven Başkanı Ceferin’in Cüneyt Çakır’a büyük maç verdirmediği iddia edildi. EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya sert bir pozisyonda kırmızı kart vermeyen Cüneyt Çakır’ı gözlemci de raporuna “Hatalı” diye yazdı. Slovenya’nın 1-0’lık yenilgisinden Cüneyt Çakır’ı sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır’ın büyük maç yönetmesinin önüne geçti. Maçı 1-0 Avusturya’nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırdı. Buna UEFA Başkanı Ceferin’in çok sinirlendiği verdiği röportajda ortaya çıktı. Ceferin, Daily Mail’e verdiği röportajda “EURO 2020 şansımızı hakem Cüneyt Çakır’ın büyük hatası yüzünden kaybettik” ifadelerini kullanmıştı.