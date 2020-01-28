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Mustafa Reşit Akçay sizce başarılı olur mu?
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MUSTAFA REŞİT AKÇAY SİZCE BAŞARILI OLUR MU?

Mustafa Reşit Akçay sizce başarılı olur mu?

MKE Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sizce başarılı olur mu ve doğru bir tercih mi?

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Süper Lig'de 13 puanla 17'inci sırada bulunan MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör en son Osmanlıspor'u çalıştırmış Mustafa Reşit Akçay olurken, sizce deneyimli teknik adam Başkent ekibinde başarılı olabilecek mi? Taraftara soruyoruz... 

 
Mustafa Reşit Akçay ilk idmanında
Alt Ligler'de hakem hatalarına değinildi
Fatih Mert açıkladı
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Alma Ankaragücü'nün ahını
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5
irfan
28 Ocak 202012:37
bu kadro bile bazen takımları zorluyor. alınacak 4- 5 topçu ankaragücünü uçurur. yalnız alınacak topçular şahsi yetenekleri olan birebir adam geçen yani takımı ateşleyen topçular olmalı
4
Sonsuz GÜÇ
28 Ocak 202012:16
Transfer olmadığı sürece mourinho gelse başarılı olamaz. Maalesef gerçek bu. Bu lig değil tff 1. Ligde oynayamacak futbolculardan süper ligde performans beklemek hayalcilik.
3
Cankirili Simsar Seco
28 Ocak 202011:58
Kotu hoca kotu secim..Para yok birde menejerler hocalar gelmesin diye calisiyor.Hocadan cok bugun transfer acilinca takima gelecek 8 ismin kimler olacagi.Sezon sonuna kadar Mustafa Kaplan yerine bu hocayi tercih ederim yinede.
2
Ramazan
28 Ocak 202011:33
Bence başarılı olur transferler yapılsın ...
1
Metin özel
28 Ocak 202011:15
Transfere bağlı iyi transferler olursa başarılı olur deneyimli hoca
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