Arif Peçenek'in vefatının 7'nci yılı

1959 Doğumlu olan Arif Peçenek, Güneşspor, Ankaragücü, İstanbulspor ve Adanaspor'da Futbol oynadı. Antrenörlük hayatına ise Ankaragücü alt yapısında başladı. Türk telekom, Körfez belediyespor, Vanspor ve Adanaspor'da yardımcı antrenörlük, son olarak ise TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Teknik direktör olarak görev yaptı. MKE Ankaragücü Futbol Akademisi de Twitter adresinden efsaneyi andı.

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İNEK KARŞILIĞI TRANSFER

1979 yılında dünya ve Türk medyasında büyük yankı uyandıran ''İnek karşılığında transfer'''ini ise Peçenek, yıllar önce yaptığı bir açıklamada şu şekilde anlatmıştı. 1979'da, 19 yaşındayken Güneşspor'dan Ankaragücü'ne transferi sırasında yaşanan olayda, eski başkanı Avni Bulduk'un kendisini çağırarak, Altay ile Şekerspor'dan gelen teklifleri ilettiğini belirten Peçenek; ''Bir gazetenin muhabiri, eski başkanım Avni Bulduk'a, Böyle yetenekli bir kaleciyi bedava vermezsin. Ne kadar para aldın?' diye sormuş. Avni Ağabey de Bir inek aldım, Arif'i verdim' demiş. Ertesi gün gazetelerde manşet oldu. Rakip taraftarlar maçlarda inek sesi çıkarıp moralimi bozmaya çalışıyordu. Bu espriler beni kamçıladı. Bunlar bana normalden fazla çalışmam gerektiği felsefesini kazandırdı" dedi.