Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasından sonra Aykan Atik'in takımı hazırladığı MKE Ankaragücü'nde yeni Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay oldu. MKE Ankaragücü resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

﻿

MUSTAFA REŞİT AKÇAY KİMDİR?

61 yaşındaki Trabzon doğumlu tecrübeli Teknik Direktör, 1992 yılında Trabzonspor U21 takımını çalıştırdı. 1995-1997 yılları arasında Trabzonspor'da Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Akçay, Belediye Vanspor, Aliağa, Sakaryaspor, Trabzonspor'da antrenör olarak çalıştı.

2001 yılında Bulancakspor'da kısa bir dönem Teknik Direktörlük yapan Akçay, Antalyaspor ve Elazığspor gibi kulüplerde de antrenörlük yaptı.

2003 yılında Gümüşhanespor'u, 2004 yılında Pazarspor'u çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, sırasıyla Arsinspor, Ofspor, Beylerbeyi, Pazarspor, Tavşanlı Linyit, 1461 Trabzonspor takımlarında Teknik Direktörlük yaptı.

Temmuz 2013 ile Şubat 2014 yılları arasında Trabzonspor'da teknik direktör olan Mustafa Reşit Akçay, daha sonra Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, Konyaspor ve son olarak Ağustos 2018 ile Kasım 2018 arasında yine Osmanlıspor'da görev yaptı.

Trabzonspor'un başında 33 maça çıkan Akçay, en yüksek puan ortalamasını bu dönemde 1,79 ile gerçekleştirdi.

UEFA AVRUPA LİGİ TARİHİNİN EN BAŞARILI HOCASI

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, eski takımı Trabzonspor ve Osmanlıspor'da ortaya koyduğu performansla 'UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı hocası' unvanını almıştı. Avrupa Ligi’nde çıktığı 16 maçta da yenilgi görmeyen Akçay, kupa tarihinin puan ortalaması en yüksek hocası olmayı başarmıştı.