Keçiörengücü Play-Off aşkına

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra saha içerisine kurulu istasyonlarda dayanıklılık çalışması yapan mor-beyazlılar antrenmana 5'e 2 top kapma ile devam ederken, antrenman ofansif organizasyonlar ile tamamlandı.

Keçiörengücü, ligde ilk devreyi 3'üncü sırada noktalamış, ikinci devreye Eskişehirspor mağlubiyetiyle başlamış, geçtiğimiz haftasonu da Osmanlıspor ile golsüz berabere kalmıştı. Kadrosunu devre arası güçlendiren Adana Demirspor ise Keçiörengücü'nün 1 puan gerisinde 28 puanda bulunuyor.