﻿
Keçiörengücü Play-Off aşkına
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ PLAY-OFF AŞKINA

Keçiörengücü Play-Off aşkına

TFF 1.Lig'de 29 puanla 4'üncü sırada bulunan Keçiörengücü, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

356 Okunma

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra saha içerisine kurulu istasyonlarda dayanıklılık çalışması yapan mor-beyazlılar  antrenmana 5'e 2 top kapma ile devam ederken, antrenman ofansif organizasyonlar ile tamamlandı. 

Keçiörengücü, ligde ilk devreyi 3'üncü sırada noktalamış, ikinci devreye Eskişehirspor mağlubiyetiyle başlamış, geçtiğimiz haftasonu da Osmanlıspor ile golsüz berabere kalmıştı. Kadrosunu devre arası güçlendiren  Adana Demirspor ise Keçiörengücü'nün 1 puan gerisinde 28 puanda bulunuyor. 

 
Gökçek derbisi sonrası Keçiörengücü'nden açıklama
Gökçek derbisinde gol sesi yok
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
Keçiörengücü Taktik Çalıştı
İlhan Ağabey Turnuvası sona erdi
TFF 1.Lig'de Başkent Derbisi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿