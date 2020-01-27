Alihan Kubalas 2 yıl sonra golünü attı

MKE Ankaragücü’nün defans oyuncusu Alihan Kubalas, aylar sonra golle tanıştı. Alihan Kubalas ligdeki son golünü 12 Şubat 2018 tarihinde 1.Ligde oynanan Ç.Rizespor maçında atmıştı. Alihan, Kayserispor deplasmanında attığı golle ligdeki gol hasretini dindirdi. Alihan, bu sezon Süper Lig'de 6 mücadelede boy gösterdi, 1 gol kaydetti ve 398 dakika sahada kaldı.
28 yaşındaki tecrübeli stoper Alihan Kubalas, kariyerinde Maltepespor, Fenerbahçe, Bulvarspor altyapılarında oynadı sonra sırasıyla Anadolu Üsküdar, Tokatspor, Altay, Karagümrük, İstanbulspor ve Ankaragücü formaları giydi.
Alihan Kubalas, 2017-2018 sezonunda 1.Lig'de 25 karşılaşmada 6 gol kaydetmiş ve Ankaragücü'ne çok değerli puanlar kazandırmıştı. Alihan, Ankaragücü kariyerinde 78 maçta 9 gol kaydetti.
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