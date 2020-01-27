Gaziantep FK'nın komik talebi

Gaziantep FK, 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı ve maçın tekrarını istedi. Gaziantep FK, maçın 58'inci dakikadan itibaren yeniden oynanmasını istiyor. Konuyla ilgili Ajansspor'a açıklama yapan Fatih İbradi, TFF'ye kural hatası yapıldığı gerekçesiyle başvuru yaptıklarını söyledi.

Gaziantep'in komik talebine neden olan gerekçe ise, Gaziantep ekibi, 0-0 devam eden mücadelede penaltı kazanmış, Muhammet Demir'in attığı gol VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edilmişti. Hakem Mete Kalkavan; Muhammet'in, atış kullanılmadan ceza sahasına girmesi nedeniyle golü geçersiz saydı.