Stancu takımla birlikte çalıştı

Cuma günü deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak olan Gençlerbirliği, maçın hazırlıkları bu sabah yapılan tek antrenmanla devam etti. Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı. İkinci devrede Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını sakatlığı dolayısıyla kaçıran Bogdan Stancu, idmanda yer aldı.