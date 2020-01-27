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Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Haftanın maçlarının nabzı bu programda atıyor.

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Gençlerbirliği'nin Gaziantep galibiyeti, Ankaragücü'nün 10 kişiyle Kayserispor deplasmanından puanla dönmesi, golsüz biten Gökçek derbisi ve daha fazlası Klasspor TV'de bu akşam. Sakın kaçırmayın. 

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