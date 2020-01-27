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Etimesgut Belediyespor en başarılı takım
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR EN BAŞARILI TAKIM

Etimesgut Belediyespor en başarılı takım

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta yer alan Başkent ekibi Etimesgut Belediyespor, ligin ikinci yarısına fırtına gibi bir giriş yaptı. Etimesgut Belediyespor, ikinci devrenin en başarılı takımı oldu.

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Ligin ilk yarısını 18 puanla noktalayan Etimesgut Belediyespor, ikinci yarıda çıktığı 3 maçı da galibiyetle kapattı. 18'inci haftada Niğde Anadolu deplasmanında 1-0 gülen, 19'uncu haftada Karabükspor'u 3-0 gibi farklı skorla mağlup eden Etimesgut, 20'inci hafta mücadelesinde Bodrumspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazandı ve puanını 27'ye yükseltti. 

İlk devreyi Bodrumspor'un 2 puan gerisinde kapatan Etimesgut Belediyespor, ikinci devrede 3 maç sonunda 7 puanlık bir farkla rakibini geride bıraktı. 

Yer aldığı Kırmızı grupta ikinci devrenin en başarılısı olan Etimesgut Belediyespor'un yakaladığı başarıyı, Beyaz Grupta Samsunspor, Sarıyer ve Afyonspor yaşadı.  Etimesgut Belediyespor, 21'inci haftada Pazar günü evinde Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.  

 
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