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Murat Cavcav'dan depremzedelere yardım eli
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MURAT CAVCAV'DAN DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ

Murat Cavcav'dan depremzedelere yardım eli

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Elazığ depremi için 100.000 TL'lik bağışta bulundu.

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Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav, TV8'de Acun Ilıcalı'nın düzenlediği yardım programına telefon bağlantısı ile katılarak Cavcav Ailesi adına Elazığ depremi için 100.000 TL'lik bağışta bulundu. 
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