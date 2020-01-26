Ankara Demirspor puanı 90+5'te kurtardı

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta 20. hafta mücadelesinde, Ergene Velimeşespor 77'de İbrahim Fatih Dilek ile 1-0 öne geçti. Başkent ekibi ise 90+5'de Muhammet Raşit Yöndem'in kendi kalesine attığı gol ile bu zor deplasmanda puanı son dakikada kurtardı. Ankara Demirspor, 43 puana yükselerek liderliğini devam ettirdi. En yakın takipçi konumunda bulunan Bandırmaspor ile Kastamonuspor 1-1 berabere kaldı, böylece Ankara Demirspor puan farkını korumuş oldu.