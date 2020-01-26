Burak Gören'den Klasspor TV'ye özel açıklamalar

ING Basketbol Süper Lig'in 17'inci haftasında Afyon Belediyespor'u evinde ağırlayan Başkent temsilcisi Türk Telekom, 92 -83'lük skorla galibiyetin sahibi oldu. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan Başkent ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Burak Gören, mücadele sonunda Klasspor TV mikrofonlarına çok özel açıklamalar yaptı.

Gören, Elazığ depreminde yaşananlara üzüldüğünü vurgulayarak böyle bir dönemde basketbol konuşmanın da çok zor olduğunu belirtti. Gören, maçla ilgili olarak " Afyon maöı bizim için çok önemli bir maçtı. Ligde ilk yarıda ummadığımız 2 mağlubiyet aldık. Dolayısıyla play - off'u yakalamak adına çok önemli bir maçtı. Afyon da ligin dişli rakiplerinden bir tanesi. Biz maç boyunca üstünlüğümüzü koruduk. Hem oyun olarak hem skor olarak çok büyük bir üstünlüğümüzü vardı oyun içinde. Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliğimiz devam ediyor. Her iki kulvarda da mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ederim." dedi.

Şampiyonluğun hayal olduğunu söyleyen Gören, "Türkiye ligi çok önemli bir lig, çok önemli takımlar var. Yüksek bütçeyle kurulmuş kadro kapasitesi çok yüksek takımlar var. Şampiyonluk hayal ama bunun için bütün bir şehrin çalışması gerek. Seyircinin, medyanın, antrenörlerin, kulüplerin üstüne düşeni yapması gerek. Hayaller gerçek olmak için vardır. Biz bu hayali kuruyoruz. İnşallah bir gün şampiyonluk getirmek de bize nasip olur." ifadelerini kullandı.