Türk Telekom 92 - 83 Afyon Bld

Ankara temsilcisi Türk Telekom, maç boyunca rakip takım üzerindeki hakimiyetini korurken konuk ekip etkisiz kaldı.
Başkent ekibinde Moustapha Fall 11/12 ile 26 sayı atıp 6 ribaund aldı. Nick Johnson 10/16 isabetle 23 sayı atarken 7 ribaund alıp 7 de asist yaptı. Muhammed Baygül’ün 15 sayı, 4 ribaund ve 4 asistine Kyle Wiltjer’ın 10 sayısı eklenince galibiyet geldi.
Karşılaşmanın çeyrek skorları:
1. çeyrek sonucu: 33-23
2. çeyrek sonucu: 48-40 (15-17)
3. çeyrek sonucu: 67-60 (19-20)
4. çeyrek sonucu: 92-83 (25-23)
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