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Türk Telekom 92 - 83 Afyon Bld
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TÜRK TELEKOM 92 - 83 AFYON BLD

Türk Telekom 92 - 83 Afyon Bld

ING Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Türk Telekom, Meksa Yatırım Afyon Belediyesi’ni 92-83‘lük skorla mağlup etmeyi başardı.

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Ankara temsilcisi Türk Telekom, maç boyunca rakip takım üzerindeki hakimiyetini korurken konuk ekip etkisiz kaldı.

Başkent ekibinde Moustapha Fall 11/12 ile 26 sayı atıp 6 ribaund aldı. Nick Johnson 10/16 isabetle 23 sayı atarken 7 ribaund alıp 7 de asist yaptı. Muhammed Baygül’ün 15 sayı, 4 ribaund ve 4 asistine Kyle Wiltjer’ın 10 sayısı eklenince galibiyet geldi. 

 

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 33-23

2. çeyrek sonucu: 48-40 (15-17)

3. çeyrek sonucu: 67-60 (19-20)

4. çeyrek sonucu: 92-83 (25-23)

 

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