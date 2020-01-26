Ankaragücü'nden hakem kararlarına isyan

İşte o açıklama...

"Öncelikle; Elazığ’da meydana gelen depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyunu böylesine acılı bir günde meşgul etmek en son isteğimizdir. Ancak, camiamızın haklarını korumanın görev bilinci ile bu açıklamayı yapmak zorundayız.

Bilindiği üzere 110 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan, bünyesinde birçok sporcu barındıran, önemli başarılara imza atmış ve çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan kulübümüz Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda çizgisini bozmadan mücadelesine devam etmeye çalışmaktadır.

Karşılaştığı birçok zorluğa rağmen şanlı mazisine yakışır bir şekilde çizgisini bozmadan yoluna ve mücadelesine devam etmeye çalışan şanlı kulübümüz, sezon başından itibaren yaşadığı hakem hatalarından dolayı büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Son zamanlarda gittikçe artan hatalı hakem kararları kulübümüzü ve camiamızı derinden üzmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki MKE Ankaragücü’müz sahipsiz değildir.

Özellikle;

Ligin ilk yarısı;

1. haftasında Konyaspor müsabakasında verilmeyen penaltı nedeniyle kaybedilen 2 Puan,

2. haftasında Kayserispor maçında rakibe verilmeyen kırmızı kartlar ve faul olmayan pozisyon sonrasında gelen gol ve kaybedilen 2 puan,

5. haftasında Fenerbahçe maçı aut kararı yerine korner kararı sonrasında kalemizde gördüğümüz gol ve kaybedilen 3 puan ki tüm futbol kamuoyu hakem kararının hatalı olduğunu kabul etmiştir.

12. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 45. Dakikasında yaşanan ve oyuncumuz Ricardo Faty’nin maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kart ile maçtan ihraç edildiği pozisyon.

18. Haftasında karşılaştığımız Konyaspor müsabakasında yaşanan Konyaspor’un attığı golden önce oyuncumuz Alper Önal ‘ın düşürüldüğü pozisyon.

Maçtaki hakemlerin, oyuncumuz Alper’e yapılan yüzde yüz net bir faul pozisyonunda VAR Uygulamasına gitmeye tenezzül bile etmemesi.

En son Cüneyt Çakır ‘ın yönetmiş olduğu ligin 19. Haftası’nda oynadığımız H.K. Kayserispor müsabakasının 48. Dakikasında oyuncumuz Cebrail Karayel’in gördüğü kırmızı kart,

Oyuncumuz Michal Pazdan’ın yer aldığı penaltı pozisyonu ve yine Kayserispor lehine tereddütsüz verilen ve sonrasında iptal edilen penaltı pozisyonu.

Yukarıda bahsedilen hakem kararları kanımızca net bir şekilde hatalıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine ve MHK üyelerine çağrımızdır.

Yukarıda bahsedilen pozisyonları ve olayları kamuoyuna açık bir şekilde ve hakem seminerlerinde yeniden gözden geçirmeye ve bir daha bu tür hataların tekrar edilmemesi adına gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ

İsmail ATASOY

Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü"