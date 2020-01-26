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BAK Spor, Samsun'dan puansız döndü
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BAK SPOR, SAMSUN'DAN PUANSIZ DÖNDÜ

BAK Spor, Samsun'dan puansız döndü

Başkent Akademi FK, TFF 2.Lig Beyaz Grupta Samsunspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan elde edilen hasılat, Elazığ'da depremzedelere yardım olarak gönderilecek.

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Samsunspor, BAKspor'u 2-0 mağlup etti ve Manisa FK'nın da berabere kalması ile Samsunspor 2 puan farkla liderliğini sürdürdü. BAKspor ise 18 puanda haftayı kapattı.  

Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Mustafa Filiz xx, Sefa Özcan xx, Samet Özkul xx


Samsunspor: Nurullah xxx, Caner xx, Burak Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Gökhan Meral xx, Guido x (Halil İbrahim dk. 77 x), İlyas Kubilay x (Oğuz dk. 62 x), Gökhan Alsan xxx, Ferhat x, Bahattin x (Ahmethan dk. 70 x), Atabey x


Başkent Akademi FK: Necati Yılmaz x, Abdullah Çalık x, Lider Koç xx, Emrah Taysı xx, Eren Tokat x, Hazarhan x (Salih Sefercik dk. 31 x), Ahmet Karaman x (Nezir dk. 78 x), Zeki Korkmaz x, Ömer Bozan x, Mert Bayındır x (Yasin dk. 46 x), Ahmet Sun x


Goller: Gökhan Alsan (dk. 6 ve 70) (Samsunspor)


Sarı kart: Zeki (Başkent Akademi FK)

 
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