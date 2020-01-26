Hacettepe 4'üncü vitesle geçti

HACETTEPESPOR 4-2 AMED SPORTİF FAALİYETLER

Hacettepespor henüz 5'inci dakikada Üstün Bilgi'nin penaltı golüyle maçta 0-1 geriye düştü. İlk yarının uzatma dakikalarında Serdarcan Eralp'ın penaltı golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi. Mustafa Hüseyin Seyhan'ın füzesiyle 54'de öne geçen mor menekşeler, Mehmet Can Güngör ile 70'de rahatladı ve skoru 3-1 yaptı. Üstün Bilgi 79'uncu dakikada farkı bire indirdi. Serdarcan Eralp 90+5'de takımının 4'üncü kendisinin ikinci golüne imza attı ve Hacettepespor, müsabakadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Hacettepe, bu sonucun ardından 26 puana çıkarken, Amed 21 puanda kaldı.

FUTBOLCULARDAN COŞKULU SEVİNÇ VE AÇIKLAMALAR

Karşılaşma sonrası mor menekşeler soyunma odasında büyük sevinç yaşarken, Başkan Nedim Yıldırım da bu coşkuya ortak oldu.

Hacettepespor Teknik Direktörü Avni Okumuş, Klasspor Tv'ye "İlk kez bir maça doğumgünüm denk geldi ve güzel bir galibiyetti. Sıkıntıya girmişti maç, Serdarcan rahatlattı. 2 haftadır kötü gidiş vardı, ölü toprağı vardı sanki üzerimizde, onu attık" ifadelerini kullandı.

Maçta 2 gol kaydeden Serdarcan Eralp ise, "Bizim için hayati bir maçtı. 2 haftadır mağlup oluyorduk. Hem alttan kurtulmak, hem üstü yakalamak adına güzel bir maçtı. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah yakalayacağız play-off'u." açıklaması yaptı.

Genç kaleci Numan Soysal ise, "Burak ağabey, Gençlerbirliği'ne gitti iyi bir performans göstererek. Alper de gitti. Bu duruma seviniyoruz. Takım da bugün iyi oynadı. Bende küçük bir hata yaptım, arkadaşlarım telafi etti. Penaltı pozisyonuna bir şey diyemem" dedi.

Hacettepespor'u desteklemeye gelen Etimesgut Belediyespor taraftarı Murat Sarı ise, "3 puan aldık. Başkanımızı seviyorum, desteklemeye geldik" dedi.