Gökçek derbisi sonrası Keçiörengücü'nden açıklama

Özbalta yaptığı açıklamada " Geçen hafta iyi oynadığımıza inandığımız Eskişehir müsabakasında kaybettiğimiz 3 puanı bugün telafi etmek istiyorduk. Genel anlamda iyi bir oyun oldu. Oyuncuların mücadelesi ve özverisinden memnunum. Maçın başında yakaladığımız çok ciddi 2 pozisyon oldu. Maçın 2'inci yarısında da çok net 1 pozisyon kaçırdık. Maçın ilk yarısı golü bulsaydık senaryo farklı olabilirdi. Bu ligde yenilmemek de önemli. Bundan sonraki musabakalarda Ankara'yı iyi temsil etmek istiyoruz. " dedi. Özbalta, transferle ilgili de 2 kişiyle ilgilendiklerini söyledi.
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