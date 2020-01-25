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Gökçek derbisi sonrası Keçiörengücü'nden açıklama
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GÖKÇEK DERBİSİ SONRASI KEÇİÖRENGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA

TFF 1. Lig'in 19'uncu haftasında Osmanlı Stadı'nda oynanan Osmanlıspor - Keçiörengücü maçı sonunda Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta basın açıklaması yaptı.

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 Özbalta yaptığı açıklamada " Geçen hafta iyi oynadığımıza inandığımız Eskişehir müsabakasında kaybettiğimiz 3 puanı bugün telafi etmek istiyorduk.  Genel anlamda iyi bir oyun oldu. Oyuncuların mücadelesi ve özverisinden memnunum. Maçın başında yakaladığımız çok ciddi 2 pozisyon oldu. Maçın 2'inci yarısında da çok net 1 pozisyon kaçırdık. Maçın ilk yarısı golü bulsaydık senaryo farklı olabilirdi. Bu ligde yenilmemek de önemli. Bundan sonraki musabakalarda Ankara'yı iyi temsil etmek istiyoruz. " dedi. Özbalta, transferle ilgili de 2 kişiyle ilgilendiklerini söyledi. 
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