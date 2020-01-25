Gökçek derbisi sonrası Osmanlıspor'dan açıklama

Golsüz beraberlikle biten mücadelenin sonunda basın mensuplaqrın yaptığı açıklamada rakiplerinin bu sene iyi bir çıkış yapan takım olduğu için maçın zorlu geçeceğini bildiklerini söyleyen Taşdemir, "Keçiörengücü, yaklaşık 3 senedir birlikte oynayan, ilişkisi iyi olan, pas oyunu seven bir ekip. Biz de bunun tersi mücadele gücüyle oynayan genç oyunculardan kurulu bir ekiptik. Geçen hafta çok farklı bir oyun oynadık. Bugün onu sahaya yansıtamadık. Bunda rakibimizin oyun anlayışı da etkili. Aldığımız 1 puan da iyi geldi. Dipten kurtulmak için yenemiyorsak yenilmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.