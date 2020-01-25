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Gökçek derbisinde gol sesi yok
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GÖKÇEK DERBİSİNDE GOL SESİ YOK

Gökçek derbisinde gol sesi yok

TFF 1.Lig'in 19'uncu hafta maçında iki Başkent ekibi karşı karşıya geldi.

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 Osmanlıspor, Keçiörengücü'nü Osmanlı stadyumunda ağırladı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda etkili taraf Osmanlıspor' du. 72'inci dakikada Ayuk ile Osmanlıspor önemli bir pozisyondan faydalanamadı. 76'ıncı dakikada ev sahibi Osmanlıspor'da Halil İbrahim Esen ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Soğuk havada oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Bu sonucun ardından Osmanlıspor 17 puana yükselirken, Keçiörengücü ise 29 puana yükseldi.
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