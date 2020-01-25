Avni Bulduk Tesisleri yeniden açılıyor

Federasyonun yaptığı açıklama şöyle...

"Federasyonumuzun girişimleri neticesinde Anıttepe Avni Bulduk tesisleri, yenilenen zemini ve ışıklandırması ile 25 ocak 2020 Cumartesi günü Ankara Amatör futbolunun hizmetine yeniden sunulacaktır.

Müsabaka program sıkışıklığını önleyebilmek adına biran önce müsabakalara açılması zorunluluğu nedeniyle ilk etapta zemin ve ışıklandırmaları tamamlanmış olan tesisin, önümüzdeki süreçte kulüplerimiz için odalar ve tribünlerin genişletilmesi çalışmaları da yapılacaktır.

Bu hizmetin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, her zaman ki desteklerinden ve katkılarından dolayı Ankara Milletvekilimiz Sayın Nevzat Ceylan’a, söz konusu işin projelendirilmesi, ihale süreci ve inşaat aşamalarını en kısa sürede çözümleyerek hayata geçiren Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Dilsiz’e ve her zaman biz amatörlerin yanında duran Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve Bakanlığımızın tüm bürokrat kadrolarına amatör spor camiamız adına şükranlarımızı sunarız."