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Pazdan'dan haber var
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PAZDAN'DAN HABER VAR

Pazdan'dan haber var

Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, Kayserispor deplasmanı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Pazdan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Erkan, yayıncı kuruluşun muhabirinin Pazdan'ın durumuyla ilgili sorduğu soruya "Pazdan'da bir şişlik oluştu. O şişlik onun oynamasına mani oldu. İlk yarıda sakatlanmıştı. Devre arası bir tedavi uygulandı ama bu sonuç vermedi ve değiştirmek zorunda kaldık. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Hafta içinde belli olur"  yanıtını verdi.
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