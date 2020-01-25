Pazdan'dan haber var

Erkan, yayıncı kuruluşun muhabirinin Pazdan'ın durumuyla ilgili sorduğu soruya "Pazdan'da bir şişlik oluştu. O şişlik onun oynamasına mani oldu. İlk yarıda sakatlanmıştı. Devre arası bir tedavi uygulandı ama bu sonuç vermedi ve değiştirmek zorunda kaldık. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Hafta içinde belli olur" yanıtını verdi.