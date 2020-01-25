﻿
Başkent ekibinden maç sonu açıklamalar
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAŞKENT EKİBİNDEN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Başkent ekibinden maç sonu açıklamalar

Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan ve Ankaragüçlü futbolcular maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundular.

2156 Okunma

 Erkan, Kayserispor'un maçın başında baskılı oynadığını ve hatalar yaptıklarını belirterek ikinci yarı güzel bir mücadele yaşandığını söyledi. Erkan, " Her iki takım içinde buradan 3 puanla dönmek çok önemliydi. Kırmızı kart bizi zora düşürdü fakat çocuklar direnç gösterdi. 10 kişi iyi mücadele ettiler. Oyun geneline bakıldığında bu 1 puan bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
 Karşılaşmada yandan gelen topla golü atan Ankaragüçlü futbolcu Alihan yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Alihan, " Önümüzdeki Kasımpaşa maçından puanla ayrılmak istiyoruzx. Güzel insanların enerjisiyle bu takımın kazanacağına inanıyorum. Ligdeki yerimizin önümüzdeki günlerde sağlamlaşacağını düşünüyorum." dedi. 
 Kaleci Korcan, düşüncelerini " Gol yemeden ve eksik kalmadan reaksiyon gösteremiyoruz. Ligdeki konumu dolayısıyla yakın bir rakibimizle mücadele ettik. Kazanmaları durumunda aradaki puan açılacaktı. 1 puan almamız önemli. " sözleriyle ifade etti.
 Futbolcu Pinto ise iyi bir rakibe karşı oynadıklarını ve kırmızı karttan sonra mücadeleci ruhlarını ortaya koyduklarını vurguladı ve "Akıllıca oynadık. Zamanı kullandık. Pozisyonlara girdik. Önemli bir maçtı. " dedi. 
Pazdan'dan haber var
1
Kayserispor 1 - 1 Ankaragücü
Ankaragücü, maça bu kadroyla çıkacak
Hakem kararıyla forma değişti
Aykan Atik'ten transfer tahtası açıklaması
Fatih Mert sabra davet etti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿