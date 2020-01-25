Başkent ekibinden maç sonu açıklamalar

Erkan, Kayserispor'un maçın başında baskılı oynadığını ve hatalar yaptıklarını belirterek ikinci yarı güzel bir mücadele yaşandığını söyledi. Erkan, " Her iki takım içinde buradan 3 puanla dönmek çok önemliydi. Kırmızı kart bizi zora düşürdü fakat çocuklar direnç gösterdi. 10 kişi iyi mücadele ettiler. Oyun geneline bakıldığında bu 1 puan bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada yandan gelen topla golü atan Ankaragüçlü futbolcu Alihan yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Alihan, " Önümüzdeki Kasımpaşa maçından puanla ayrılmak istiyoruzx. Güzel insanların enerjisiyle bu takımın kazanacağına inanıyorum. Ligdeki yerimizin önümüzdeki günlerde sağlamlaşacağını düşünüyorum." dedi.
Kaleci Korcan, düşüncelerini " Gol yemeden ve eksik kalmadan reaksiyon gösteremiyoruz. Ligdeki konumu dolayısıyla yakın bir rakibimizle mücadele ettik. Kazanmaları durumunda aradaki puan açılacaktı. 1 puan almamız önemli. " sözleriyle ifade etti.
Futbolcu Pinto ise iyi bir rakibe karşı oynadıklarını ve kırmızı karttan sonra mücadeleci ruhlarını ortaya koyduklarını vurguladı ve "Akıllıca oynadık. Zamanı kullandık. Pozisyonlara girdik. Önemli bir maçtı. " dedi.
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