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Kayserispor 1 - 1 Ankaragücü
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KAYSERİSPOR 1 - 1 ANKARAGÜCÜ

Kayserispor 1 - 1 Ankaragücü

Başkent ekibi deplasmandan puanla dönüyor.

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 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19'uncu haftasında  Ankaragücü, Kayserispor'a konuk oldu. Maçın 4'üncü dakikasında ev sahibi ekipten Emre Demir'in taşıdığı topu kontrol eden Mensah atağı sürükledi ve sağdan süratle ceza sahasına girdi. Dar açıdan orta şut karışımı vuruşunu yakın mesafeden tamamlayan Pedre Henrique topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından VAR'a gidilirken gol, ofsayt sebebi ile iptal oldu. Maçın 6'ıncı dakikasında ise gol iptali Ankaragücü'nden geldi. Savunmadan gelen uzun pas Kitsiou'dan sekerek Orgıl'in önünde kaldı. Başarılı forvet karşı karşıya durumda boş pozisyondaki İlhan'ı gördü ve İlhan'ın attığı şutla yop ağlarla buluştu. Lakin ofsayt sebebiyle gol iptal edildi.  Karşılaşma yüksek tempoda devam ederken 22'inci dakikada Pazdan'ın topa yaptığı müdahale sonucu rakip takım penaltı kazandı. Penaltıda topun başında olan Bernard Mensah, attığı golle takımını 1 - 0 öne geçirdi. 28'inci dakikada Pinto, 29'uncu dakikada Sedat Ağçay, 33'üncü dakikada ise Canteros Başkent ekibi,nden sarı kart gören isimlerden oldu. Kayserispor baskılı oyununu sürüdürürken ilk yarı 1 - 0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu. 
Maçın ikinci yarısında kaptırdığı top sonrası Henrique'yi faulle durduran Cebrail ikinci sarı kartı gördükten sonra kırmızı kartla oyun dışı oldu ve takımı 10 kişi kaldı. 10 kişi kalan Ankaragücü, 68'inci dakikada Pinto'nun attığı serbest vuruşta kale arkasında topa yükselen Alihan'ın kafa vuruşuyla beraberliği getiren golün sahibi oldu. 
Maçın sonunda Kayserispor 11, Başkent temsilcimiz ise 13 puana yükseliyor. 
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Eskikurt
25 Ocak 202018:29
Fakirin tavuğu pek yumurtlama ara sıra tek yumurtlarmis bizimki o hesap bir puana sevinir olduk galibiyet nasıl bir duygu unuttuk bu kadronun elinden gelen bu böyle devam edecek gibi görünüyor yolun sonu malum inşallah mucizeler devreye girer azda olsa umudumuz sürer.
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