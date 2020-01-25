Maça Çeyrek Kala'da Milan Škoda gerçeği...

Maça Çeyrek Kala'da geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 2 gol atan Milan Skoda değerlendirildi. Klasspor Tv Genel Koordinatörü Gökalp Metin, "Gençlerbirliği stoperi yenilen ilk golde kayarak müdahale ediyor. O topu Skoda'ya pas atmayacaksın. Bu gol Skoda'nın başarısı değil. Kornere, taca uzaklaştırılabilir bir pozisyondu. Defans hatası olduğunu kabul etmeliyiz. Skoda'nın ikinci golünde de sol bek Polomat ofsaytı bozuyor. Polomat, geride beklememeliydi. Orada hiç olmaması lazımdı, defans çizgisine dikkat etmeliydi. Dolayısıyla bu pozisyonları atamayacak golcü yok. Yüzde 70 pas isabeti ile oynadı o maçta ve 80'in altındaki sayı başarısızdır. 13 top kaybı yaşadı, bu bir takım adına fazla bir kayıp. Skoda Gençlerbirliği'ne gelseydi, Stancu kenara çekilebilirdi ve işleyen sistem bozulurdu" değerlendirmesi yapıldı.
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