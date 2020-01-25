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Ankaragücü, maça bu kadroyla çıkacak
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ANKARAGÜCÜ, MAÇA BU KADROYLA ÇIKACAK

Ankaragücü, maça bu kadroyla çıkacak

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü, Kayserispor'a konuk oluyor.

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Başkent ekibi maça işte bu kadroyla çıkıyor...

Korcan Çelikay

Tiago Pinto

Ante Kulusıc

Cebrail Karayel

Michal Pazdan

Stelios Kitsiou

Sedat Akçay

Hector Canteros

Ricardo Faty

Dever Orgil

İlhan Parlak

Yedekler kulubesindeki isimler ise şöyle...

Yiğit Kafkasyalı

Alihan Kubalas

Wilfred Moke

Mehmet Sak

Oscar Scarione

Mahmut Akan

Aydın Karabulut

Hasan Kaya

Alper Önal

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