Ankaragücü, maça bu kadroyla çıkacak

Başkent ekibi maça işte bu kadroyla çıkıyor...
Korcan Çelikay
Tiago Pinto
Ante Kulusıc
Cebrail Karayel
Michal Pazdan
Stelios Kitsiou
Sedat Akçay
Hector Canteros
Ricardo Faty
Dever Orgil
İlhan Parlak
Yedekler kulubesindeki isimler ise şöyle...
Yiğit Kafkasyalı
Alihan Kubalas
Wilfred Moke
Mehmet Sak
Oscar Scarione
Mahmut Akan
Aydın Karabulut
Hasan Kaya
Alper Önal
Zaur Sadaev
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