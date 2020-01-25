Hamzaoğlu'nun Gençlerbirliği karnesi

Süper Lig Cemil Usta sezonuna kötü bir giriş yapan Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan döneminde ilk 9 haftada 6 puan toplayıp, tek galibiyetini Antalyaspor deplasmanında 0-6 ile aldı.

Teknik Direktör değişikliğinden sonra takımın başına geçen Hamza Hamzaoğlu döneminde ise, 10 maça çıkan Gençlerbirliği bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. İlk 9 haftada düşme potasında yer alan Başkent ekibi, topladığı 15 puan ile rahat bir nefes aldı ve dün ki Gaziantep FK galibiyeti ile puanını 21'e yükseltti ve ligde 13'üncü sıraya yerleşti.

2 Kasım 2019 tarihinde Konyaspor maçıyla göreve başlayan Hamzaoğlu, bu maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını 2-1 ile kazanan Gençlerbirliği, Yeni Malatya ile düello şeklinde geçen maçta 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe yenilgisinden sonra evinde Göztepe'yi 3-1 ile geçen Gençlerbirliği, lider Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'a 4-1 kaybederek ilk yarıyı 18 puanla noktalayan alkaralar, geçtiğimiz hafta Rizespor'a 2-0 kaybetti. Gaziantep FK maçıyla da Hamzaoğlu Gençlerbirliği'nde 4'üncü galibiyetini elde etti.

RAKAMSAL İSTATİSTİKLER

Yüzde 26,3 galibiyet yüzdesine ulaşan Gençlerbirliği, şu ana kadar 34 gol yedi. Maç başına 1,8 gol yeme ortalamasına sahip ekipte maç başına top kapma başarısı yüzde 65,1 olarak ön plana çıkıyor. Gençlerbirliği, ikili mücadelelerin yüzde 48,8'ini kazanırken, hava topu mücadelesinde yüzde 46,5 ortalamaya ulaştı. Yüzde 78,3 Pas başarı oranına sahip Başkent temsilcisi, maç başına 385,8 pas yapıyor. Her 59 dakikada bir gol atan Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçı öncesinde 59,8 dakikada bir gol atıyordu. Her geçen hafta istatistiklerde olumlu değişimler yaşanırken, atılan gollerin 17'si sağ, 9'u sol, 1'i kafayla kaydedildi. Atılan 29 golün 24'ü ceza sahası içinden, 5 tanesi ceza sahası dışından kaydedildi.