﻿
Hakem kararıyla forma değişti
﻿
Site İçi Arama
﻿

HAKEM KARARIYLA FORMA DEĞİŞTİ

Hakem kararıyla forma değişti

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19'uncu haftasında son sırada yer alan Kayserispor ile kritik bir sınava çıkacak.

1924 Okunma

MKE Ankaragücü'nün bu maçta giyeceği forma hakem kararıyla değiştirildi. Başkent ekibi, beyaz formayla sahada yer alacak. Süper Lig'de Ankaragücü 12 puanda, Kayserispor 10 puanda yer alıyor. Ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermiş, Orgill ile öne geçen Ankaragücü, uzatma dakikalarında Umut'un golüne engel olamamıştı. 

 

﻿
Kayserispor 1 - 1 Ankaragücü
Ankaragücü, maça bu kadroyla çıkacak
Aykan Atik'ten transfer tahtası açıklaması
Fatih Mert sabra davet etti
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
Spor Ankara'nın Konuğu Cengiz Paça
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿