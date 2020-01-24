Nefes kesen maçta kazanan Gençlerbirliği

"BU HAFTA TAM MOTİVEYDİK"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, galibiyeti değerlendirdi. Hamzaoğlu, "Elazığ'da deprem olmuş, inşallah can kaybı olmadan atlatırız. İlhan Başkanımızın 3'üncü ölüm yıl dönümünde alınan bu galibiyet bizi mutlu etti. Gaziantep takımı, kontraatak takımı. Kolay bir maç olmayacağı belliydi. Zor da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık. Geçen hafta ki mağlubiyetten sonra bu galibiyet önem kazandı ve önümüzdeki zor maçlara güven içinde girmemizi sağladı. Daha iyi bir Gençlerbirliği ortaya koyacağız inşallah. Devre arası bazı takımlara olumlu, bazı takımlara olumsuz yansıyor. Geçen hafta tam motive olamadık, ama bu hafta tam motiveydik. Aşağılarda girdabın içinde kalmamak adına mücadele etmemiz gerekti ve iyi oyun olmasa da iyi mücadele ortaya koyduk. Haftayı kapattık, haftayı açtık ama şikayet eden bir yanımız yok. Pazartesi mağlup olduk, ama hemen Cuma günü telafi ettik beklemedik. Git gelli bir maç oldu, penaltı kurtarıldı, devamı gol oldu, sonra iptal edildi. Enteresan bir maçtı. Geçen haftada ilk yediğimiz atak gol olmuştu, kaleci ihtiyacımızı Nordfeldt ile tamamladık. İleride yine ihtiyacımız var ama ısrarcı olmadık. Elimizdeki kadro bu sene için yeterli diyorum" ifadelerini kullandı.

"ALLAH GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KAZANMASINI İSTEDİ"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, maç sonu açıklamasında mağlubiyeti haketmediklerini söyledi. Sumudica, "Mağlubiyeti haketmedik. 17 yıllık kariyerimde bugün olanları daha önce yaşamamıştım. Penaltıyı gole çevirdik, Muhammet çizgiyi ihlal etmiş, gol iptal oldu. Kana Bıyık penaltıya sebep oldu. Muhammet'in golü milimetrik, bence ofsayt değil. Allah, Gençlerbirliği'nin yanındaydı ve kazanmamızı istemedi. Bugün Gaziantep'te yaşanan depremden ötürü de çok üzgünüm, geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.