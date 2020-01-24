Kaptan Sessegnon'dan Erik Dalı

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 64. dakikada penaltıdan Stephane Sessegnon ile geldi. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak puanını 21 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 24 puanda kaldı.
GAZİANTEP'İN 2 GOLÜ VAR İLE İPTAL
Gaziantep'te Kayode, 57. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda kaleci kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topta Muhammet Demir ağları buldu ancak VAR incelemesi sonrasında oyuncunun topa vurulmadan ceza alanına girdiği tespit edildi ve gol iptal edildi. 87. dakikada bir kez daha Muhammet Demir ağları buldu, hakem Mete Kalkavan orta noktayı gösterdi ancak yapılan incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğu belirtilerek gol nizami sayılmadı. Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep evinde Sivasspor'u konuk edecek, Gençlerbirliği ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GALİBİYET SONRASI FUTBOLCU AÇIKLAMALARI
Karşılaşma sonrası Başkent ekibinde Erdem, Nordfeldt ve Sessegnon açıklamalarda bulundu.
Erdem Özgenç galibiyet sonrası, "Türk futbolunun duayenlerinden İlhan başkanımızın formasıyla galip gelmek sevindirici oldu. Maç ortadaydı, verilmeyen penaltılar oldu. Herkese hediye olsun bu galibiyet. Hamza hocayla inanılmaz bir ivme yakaladık, aile olduk. Süper Lig'de her puan inanılmaz değerli. Gençlerbirliği'ni hakettiği yere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Yeni transfer Nordfeldt ise, "Merhum başkanın anıldığı böyle bir günde 3 puan almak çok önemli. Düello şeklinde bir maçtı. Onların penaltısında modern dünyada uygulanan VAR kararı devreye girdi ve iptal edildi" açıklamaları yaptı.
Kaptan Sessegnon ise, " 3 puan aldığımız için mutluyuz, rakibin direncini daha önce kırabilirdik. Tesislerde Ahmet Oğuz sürekli şarkı çaldığından, erik dalını öğrendim ve oynadım" şeklinde konuştu.
HAMZA HAMZAOĞLU GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sonu açıklamasında "Bizim için önemli maçtı. Başkanımızın ölüm yıl dönümünde hediyemizi gönderdik. Enteresan bir maç oldu, sonuçta kazandık. Daha zor maçlara çıkacağız, moralli biçimde çıkacağız o maçlara. Savunmada rakibin koşularına dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
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